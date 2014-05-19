В Луганск накануне выборов привезли более 2,5 тыс. выходцев с Кавказа - СМИ
В Луганск накануне президентских выборов привезли более 2,5 тыс. чеченцев, сообщает ТСН.
В Луганской области члены окружкомов получают откровенные угрозы и запугивания, им угрожают избиением и похищением. К тому же, при полном контроле города террористами, очень трудно завезти бюллетени, указывается в сообщении.
Под захваченной боевиками СБУ очень много триколоров, транслируются исключительно российские каналы. Контингент разделен примерно пополам: половина - вооруженные боевики, а остальные - местные беспризорные или малообеспеченные, отмечает ТСН.
Местные сепаратисты говорят, что в случае опасности им сразу выдадут оружие, что является для организации выборов серьезной проблемой.
По словам юриста Комитета избирателей Украины в Луганской области Богдана Бондаренко, властям нужно обеспечить охрану участков. ”Я просто не представляю, как они провезут грузовики с бюллетенями”, - сказал он.
Отмечается, что главной задачей чеченцев является срыв выборов. Эти люди особенно агрессивны и их боятся даже сепаратисты.
Читайте такжеМоскве пригрозили жесткими санкциями за попытки сорвать выборы
Местные жители жалуются: по улицам ходят уже даже вооруженные подростки, что является реальной угрозой, поэтому количество сторонников избрания новой власти ежедневно увеличивается. Некоторые люди заявляют, что хоть и боятся, но все же пойдут на выборы президента, однако им нужна большая поддержка.