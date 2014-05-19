В Луганск накануне выборов привезли более 2,5 тыс. выходцев с Кавказа - СМИ

В Луганской области члены окружкомов получают откровенные угрозы и запугивания, им угрожают избиением и похищением. К тому же, при полном контроле города террористами, очень трудно завезти бюллетени, указывается в сообщении.

Под захваченной боевиками СБУ очень много триколоров, транслируются исключительно российские каналы. Контингент разделен примерно пополам: половина - вооруженные боевики, а остальные - местные беспризорные или малообеспеченные, отмечает ТСН.

Местные сепаратисты говорят, что в случае опасности им сразу выдадут оружие, что является для организации выборов серьезной проблемой.

По словам юриста Комитета избирателей Украины в Луганской области Богдана Бондаренко, властям нужно обеспечить охрану участков. ”Я просто не представляю, как они провезут грузовики с бюллетенями”, - сказал он.

Отмечается, что главной задачей чеченцев является срыв выборов. Эти люди особенно агрессивны и их боятся даже сепаратисты.

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Местные жители жалуются: по улицам ходят уже даже вооруженные подростки, что является реальной угрозой, поэтому количество сторонников избрания новой власти ежедневно увеличивается. Некоторые люди заявляют, что хоть и боятся, но все же пойдут на выборы президента, однако им нужна большая поддержка.