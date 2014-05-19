Пашаева освободили: его избили и возбудили дело

Об этом сказано в сообщении Twitter-аккаунта Громадського. ТБ.

"Пашаева освободили. Избили и забрали всю технику. Вручили повестку, возбудили дело. Сильно избили иностранного оператора", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Симферополе исчез журналист, который вел прямую трансляцию с траурного митинга

Как сообщал УНИАН, 18 мая, журналист Осман Пашаев был задержан в Симферополев, когда вел трансляцию из траурного митинга . Вместе с ним задержали турецкого оператора.

Позже стало известно, что к Пашаеву не пускали адвоката.