Пашаева освободили: его избили и возбудили дело

01:38, 19 мая 2014
Политика
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Задержанного в воскресенье в Симферополе украинского журналиста Османа Пашаева освободили. 

facebook.com/osman.pashayev

Об этом сказано в сообщении Twitter-аккаунта Громадського. ТБ.

"Пашаева освободили. Избили и забрали всю технику. Вручили повестку, возбудили дело. Сильно избили иностранного оператора", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 18 мая, журналист Осман Пашаев был задержан в Симферополев, когда вел трансляцию из траурного митинга . Вместе с ним задержали турецкого оператора.

Позже стало известно, что к Пашаеву не пускали адвоката.

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