СБУ заблокировала счет одесситки, пытавшейся перечислить 4 млн гривен террористам

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что через банковские счета жительницы г. Одесса «З» осуществлена попытка перечислить коммерческой структуре в г. Киеве 3,93 млн грн в качестве безвозвратной финансовой помощи. По полученным сведениям, эти средства должны были быть использованы для подготовки массовых беспорядков и совершения террористических актов.

В соответствии с требованиями ч.ч. 3, 5 ст. 17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», эта финансовая операция была остановлена СБ Украины через возможности Государственной службы финансового мониторинга Украины. Банковские счета заблокированы, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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По данному факту СБ Украины начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 «финансирование терроризма». Проводится досудебное расследование.