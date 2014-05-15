Минюст вводит новую систему экзаменов для нотариусов по принципу ВНО



Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Павел Петренко во время брифинга в Кабинете министров.

“Был остановлен процесс проведения экзамена частных нотариусов по старым правилам. Теперь стоит вопрос о 300 кандидатах на эту должность. Я объявляю, что Министерство юстиции вводит новую систему прохождения экзаменов и доступа к профессии нотариуса. Будет введен по принципу внешнего независимого оценивания электронный экзамен нотариуса через соответствующую квалификационную комиссию, который сделает невозможным любой субъективный фактор влияния на тех лиц, которые успешно или не успешно, сдают тот или иной экзамен”, - отметил министр.

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Кроме того, по его словам, упрощается процедура подачи документов. Он также прибавил, что все экзамены, которые будут проходить в Министерстве юстиции, будут публичными.