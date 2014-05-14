Избирательная кампания проходит в военных условиях - Добкин

Политик подчеркнул, что это не связано с тем, что он лично боится таких поездок или не хочет отвечать на каверзные вопросы – в случае каких-либо конфликтов в неприятную ситуацию рискуют попасть также другие люди.

«Избирательная кампания проходит в военных условиях, а у войны всегда свои правила. Единственная надежда остановить войну – на нового президента. Потому, кого бы ни избрали, любой президент, кроме Тимошенко, будет заинтересован объединить людей. Если он захочет стать президентом для нескольких областей, то будет работать на войну, как Турчинов, а если он захочет войти в историю этой страны позитивным человеком – будет обязан все это остановить и объединить страну», - заявил он.

Кандидат в президенты от ПР также отметил тот факт, что именно его бигборды больше всего портят, информационные палатки рушат, хотя визиту в Харьков Юлии Тимошенко и Петра Порошенко ничто не мешало, они прошли по плану. Из этого можно сделать вывод, что Партию регионов рассматривают как угрозу, а все эти действия направлены на то, чтобы он, Михаил Добкин, снял свою кандидатуру с выборов.

«Партия регионов будет участвовать в избирательной кампании до конца. Я уже мог давно выйти и сказать: мне государство не может обеспечить равных условий, поэтому я снимаю свою кандидатуру. Но я четко понимаю, что вместе с выходом из избирательной кампании мы лишимся возможности получить легитимного президента. Отвечу кратко: не дождутся», - заявил Михаил Добкин.