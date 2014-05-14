Добкин призвал закрепить русский язык вторым государственным

Об этом во время записи интервью на 11 канале в Днепропетровске заявил председатель Харьковской областной организации ПР, кандидат в Президенты Украины от ПР Михаил Добкин.

По его словам, одним из первых решений Верховной Рады после прихода в нее новой власти и создания новой коалиции были решения, связанные с назначениями силовиков и отмена закона, который закреплял права региональных языков, в том числе и русского. Такое действие со стороны власти посчитали ошибочным очень много простых людей.

Читайте такжеВ ПР призвали начать "наводить порядок" в украинской экономике «Мое предложение закрепить в Конституции Украины права русского языка как второго государственного – это, прежде всего, действие, которое преследует две главные цели. Во-первых, убрать данный вопрос навсегда из любых обсуждений. Во-вторых, изначально, когда я еще формировал такие предложения в своей избирательной кампании, это еще выглядело как возможность для власти продемонстрировать свое отношение к той части населения, которая после киевских событий, мягко говоря, пребывает не в хорошем расположении духа. Если объединиться вокруг этого, продемонстрировать добрую волю, показать, что нынешняя власть может не только «через колено» ломать своих идеологических противников, но ради достижения спокойствия и мира в стране идти на непопулярные для себя меры, то это можно было бы сделать. Такое решение было бы очень позитивно воспринято не только внутри Украины, но и за ее пределами», - сказал Михаил Добкин.