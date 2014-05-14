СБУ обнаружила тайник с почти 9 кг тротила в старом доме в центре Тернополя

Как сообщается, в Тернополе сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность группы лиц, причастных к незаконному обращению взрывчатого вещества – тротила.

13 мая правоохранители выявили самодельное взрывное устройство в тайнике, в полуразрушенном старом доме в центре Тернополя. Тротиловые шашки в весе 8 кг 721 гр были спрятаны в камине под кирпичом. Специалисты взрыво-технической лаборатории Управления МВД Украины изъяли и обезвредили взрывчатку.

По материалам СБУ органами внутренних дел начато уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ведутся следственные действия.