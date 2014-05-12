Люди "Стрелка" отобрали власть у прежних "вождей" самопровозглашенной ДНР - СМИ

"Вчера произошел переворот. Пургина, Лягина и Маковича отодвинула от принятия решений группа людей во главе с человеком, который представился помощником "Стрелка" из Славянска", - сказал "ОстроВу" источник в ДНР.

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По словам собеседника, на главу "ЦИК ДНР" Романа Лягина было оказано силовое воздействие, чтобы он немедленно огласил результаты так называемого референдума о независимости самопровозглашенной Донецкой республики.

Ранее сами представители "временного правительства ДНР" признавали, что "то, что удалось сделать в Славянске", было невозможно без Игоря Стрелкова (по информации СБУ, речь идет о полковнике ГРУ ГШ РФ Игоре Гиркине).