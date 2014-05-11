ПА ОБСЕ призвала сепаратистов на Востоке Украины отменить запланированные "референдумы"

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Ранко Кривокапич призвал сепаратистов в Донецкой и Луганской областях отменить запланированные на 11 мая ”референдумы” по самоуправлению, сообщает ”Украинская правда”.

Об этом говорится в заявлении ПА ОБСЕ.

”Идея о том, что свободное и справедливое голосование может состояться на этих так называемых референдумах, абсурдная”, - отмечается в документе.

Кривокапич настаивает, что эти референдумы полностью нелегитимны в глазах международного сообщества.

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Кроме того, он подчеркнул, что они будут проходить ”на фоне атмосферы страха, насилия и беззакония, что удержит многих от посещения избирательных участков”.

”Я призываю власти де- факто в Донецкой и Луганской областях отменить эти издевательства над голосованием. Все в Украине должны вместо этого сосредоточиться на том, чтобы их голоса были услышаны 25 мая, когда страна будет выбирать нового президента”, - подчеркнул Кривокапич.

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Как сообщал УНИАН, в Донецкой и Луганской областях пророссийские сепаратисты , которые назвали себя местными властями , намерены провести в воскресенье, 11 мая, незаконный референдум о статусе региона и дальнейшую федерализации.

Харьковская область от таких планов отказалась накануне.