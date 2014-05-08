В ПР призвали начать "наводить порядок" в украинской экономике

Председатель Харьковской областной организации Партии регионов, кандидат в Президенты Украины от ПР Михаил Добкин считает, что сегодня многие политики безответственно призывают к войне, а с телеэкранов слово «война» повторяется бессчетное количество раз. Он призывает политиков перестать говорить о войне и начать говорить о мире.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской областной организации Партии регионов.

«Каждая украинская мать, каждая украинская жена, как бы они ни любили Украину, не хотят отпускать своего мужа или сына на войну. И высшая мудрость политиков - этой войны не допускать. Хватит искать и придумывать себе внешних и внутренних врагов. Пора заниматься созиданием, а не разрушением», - сказал Михаил Добкин.

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Он уверен, что нужно заниматься экономикой, не войной: «Война - это горе, война – это смерть в каждом доме. Война – это лишения, это еще больше разрушенная экономика. Война – это путь в никуда».

По его убеждению, вместо того, чтобы воевать, необходимо найти консенсус в собственном доме, объединиться всем и начинать наводить порядок в экономике. Необходимо приглашать «лучших специалистов, желательно тех, кто не работал никогда в министерствах, в Кабинете Министров, новых людей, молодых, способных привнести что-то новое, абсолютно иное, по-настоящему европейское, а не украинское, завернутое в красивую европейскую бумажку».

Напомним, что 7 апреля Партией регионов была презентована новая экономическая политика «открытых дверей», направленная на модернизацию промышленности, рост заработных плат и пенсий, увеличение поступлений в местные бюджеты.