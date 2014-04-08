Добкин считает, что русский язык у населения ассоциируется с личной свободой

Русский язык должен стать вторым государственным, потому что у значительной части населения Украины он ассоциируется с личной свободой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове заявил кандидат в президенты Украины от Партии регионов Михаил Добкин, отметив, что такой шаг снимет напряжение в обществе.

«Сегодня сама жизнь показала, что русский язык уже перерос статус регионального. Для многих людей значимость русского языка сегодня – нечто, что связано с личной свободой. Поэтому русский язык должен получить статус второго государственного и быть закреплен в Конституции. Это абсолютный шаг на объединение нашей страны, на снятие напряженности», - сказал Добкин.

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По его мнению, «русский язык был среди пяти главных проблем, из-за которых мы потеряли Крым».

Добкин отметил, что сейчас он разговаривает на русском языке. При этом он добавил, что если статус русского языка будет закреплен в Конституции Украины, то он будет разговаривать и на украинском, и на русском языках в зависимости от ситуации.

«Ввиду того, что длительное время, благодаря «господину» Ющенко, на тот момент президенту Украины, происходила насильственная украинизация юго-востока страны, я в знак протеста против таких решений и действий перешел исключительно на русский язык. Сейчас я вам могу сказать, как только русский язык станет вторым государственным и его права будут закреплены в Конституции, я буду в зависимости от ситуации разговаривать на украинском или на русском языках. Сегодня для поддержки русского языка, русскоязычного населения я буду общаться на русском языке», - сказал он.

Кандидат в президенты также выразил уверенность, что, по его мнению, в рамках децентрализации власти, в компетенцию регионов должны перейти вопросы как бюджетной, так гуманитарной политики.

«Самостоятельная гуманитарная политика позволит нам на местах принимать решения территориальными общинами, какие памятники строить, какие местные достопримечательности ремонтировать, какие архитектурные ансамбли оставлять, какие через мнение людей можно и убрать с лица общины. Поэтому примирить наших людей можно только лишь отдав инициативу принятия решений в сфере гуманитарной политики на места», - добавил Добкин.