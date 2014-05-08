В Николаеве для фиксации возможных провокаций в День Победы установят 18 видеокамер

В Николаеве активисты общественного формирования «Народное ополчение» к 9 мая установят 18 видеокамер в местах проведения культурно-массовых мероприятий для фиксации возможных провокаций.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы общественного формирования.

"Будут охвачены пл. Ленина, ул. Адмиральская, все скверы, ул. Советская и ряд других улиц", – сообщает пресс-служба.

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"Каждый, кто будет мешать цивилизованному празднованию Дня Победы, будет зафиксирован, а материалы переданы правоохранительным органам", - сообщил один из активистов «Народного ополчения» Николаева Александр Сагайдачный.

Для фиксации провокаций также будет сформирована группа из 50 человек, которая будет фиксировать происходящее непосредственно на местах.

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Как сообщал УНИАН, ранее председатель Николаевской областной государственной администрации Николай Романчук заявил о намерении властей в целях общественной безопасности отказаться от проведения массовых акций в День Победы 9 мая.