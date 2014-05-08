В Донецке неизвестные в масках ограбили ОИК

После этого люди в масках ворвались в помещение Окружной избирательной комиссии №43, которая занимается подготовкой к выборам президента и начали требовать реестр избирателей. Получив отказ от сотрудниц комиссии, вооруженные мужчины забрали компьютер, передает Радио Свобода.

Представители «Донецкой народной республики» заявляют, что к инциденту не имеют отношения и ищут вместе с милицией мародеров.

На украденном компьютере хранились данные о членах участковых избирательных комиссий, включая домашние адреса. В помещении дежурят «беркутовцы» и местные правоохранители. Всем посетителям исполкома говорят приходить после 12 мая. Деятельность ОИК приостановлена.

Однако в этом же здании без помех работает так называемая «территориальная комиссия по подготовке референдума». Ее председатель, бывший шахтер Игорь Кузьмин говорит, что референдум будет проходить в помещениях, где обычно проходят выборы.

«Власть не мешает, но и не помогает. У нас нет еще ни списков избирателей, ни даже урн для голосования. Трудно, но надеюсь все получится», - говорит Кузьмин. Прокомментировать инцидент в окружной комиссии, он отказался.