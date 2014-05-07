СМИ: Путин теряет контроль над сепаратистами

Об этом заявил РИА Новости член "правительства" так называемой "Донецкой народной республики" Александр Васьковский.

«Я еще не видел обращение Путина, но этого (перенос референдума) не надо делать. Я крайне негативно отношусь к этому вопросу», - заявил собеседник агентства.

Читайте такжеПутин назвал президентские выборы в Украине "движением в правильном направлении"Напомним, ранее сегодня, 7 мая, президент РФ Владимир Путин предложил перенести референдум, чтобы создать «необходимые условия для национального диалога».