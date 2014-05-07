СМИ: Путин теряет контроль над сепаратистами
19:04, 07 мая 2014Политика
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Террористы в захваченной Донецкой ОГА заявили, что не стоит выполнять рекомендацию Путина о переносе сроков "референдума"
Подопечные Путина выходят из-под контроля
Об этом заявил РИА Новости член "правительства" так называемой "Донецкой народной республики" Александр Васьковский.
«Я еще не видел обращение Путина, но этого (перенос референдума) не надо делать. Я крайне негативно отношусь к этому вопросу», - заявил собеседник агентства.
Читайте такжеПутин назвал президентские выборы в Украине "движением в правильном направлении"Напомним, ранее сегодня, 7 мая, президент РФ Владимир Путин предложил перенести референдум, чтобы создать «необходимые условия для национального диалога».
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