МИД Британии: Админздания на Донбассе захватывает спецназ России

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Жаль, что Россия не реализовала ни одного из положений Женевских соглашения, подписанных 17 апреля. Мы продолжаем требовать от Кремля, чтобы он выполнил свои обязательства. Мы видим, как пророссийские силы оккупируют здания, как они подстрекают население в восточных областях Украины", - сказал он.

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Помимо этого руководитель британского МИДа сравнил события в Крыму и на Донбассе, сделав следующий вывод:

Исходя из того, что происходило в Крыму, мы понимаем, что эти пророссийские силы, которые действуют на востоке, не просто сторонники федерализации - это просто тренированные российские силы на вооружении", - заявил он.

Также глава МИДа Великобритании отметил, что Россия в незаконно аннексирует территории Украины и в то, что Москва беспринципно вмешивается во внутренние дела суверенного государства.