Представитель Путина: пересечение украинской границы российскими войсками невозможно

Об этом Лукин сказал корреспонденту УНИАН в Донецке после короткого брифинга в отеле «Донбасс Палас», отвечая на вопрос.

«Я желаю Украине только мирного решения конфликта. И совершенно уверен, что пересечение украинской границы российскими войсками невозможно», - сказала Лукин.

При этом он подчеркнул: «Но, конечно, было бы очень хорошо, если бы близко к границам России как можно быстрее был установлен мир с помощью мирных решений и переговоров. Это самое лучшее, о чем я мог бы мечтать. Когда пылает на границе, сами понимаете, это беспокоит любую страну».

На вопрос: «ждете ли Вы эскалации ситуации?», Лукин ответил: «Это самое последнее, чего я жду. Мы хотели бы очень деэскалации ситуации. Я хотел бы и надеюсь, что «узелок» с освобождением представителей ОБСЕ этому поможет».

Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Славянске террористы захватили автобус, в котором находились 8 представителей ОБСЕ, 5 военнослужащих Вооруженных сил Украины и водитель. В составе группы ОБСЕ были четверо представителей ФРГ и по одному из Швеции, Польши, Дании и Чехии.

Боевики заявили о намерении обменять их «на наших пленных, в частности, на (арестованного «народного губернатора» Донецка) Павла Губарева». 27 апреля террористы освободили шведского военного в связи с тем, что он болеет сахарным диабетом.

Сегодня террористы освободили этих заложников.

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В частности, российское агентство ИТАР-ТАСС сообщило, что «представитель президента России» Лукин везет освобожденных сотрудников ОБСЕ к границе блокпоста.

"Мы сейчас везем их к блокпосту, где их должны встретить представители Совета Европы. Как только они будут переданы представителям Совета Европы, можно будет говорить о завершении миссии", - сообщил агентству сам Лукин.

В МИД Украины заявили, что освобождение сегодня 12 заложников в Славянске Донецкой области из группы военных наблюдателей миссии ОБСЕ и украинских военнослужащих состоялось по получении террористами инструкций из России.