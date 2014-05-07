Антитеррористическая операция в Славянске продолжается - МВД

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"В рамках ее проведения украинские силовики используют боевую технику и вертолеты", - сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН сегодня на помощь украинским силовикам было передано 4 боевые машины БТР-4. В свою очередь, террористы установили на своих блокпостах ракетные комплексы "Фагот".

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Вместе с тем, Служба безопасности Украины сегодня сообщила, что с начала проведения АТО погибло 14 военнослужащих, 66 получили ранения. По словам руководителя ведомства Валентина Наливайченко за последние дни было уничтожено около 30 тяжело вооруженных сепаратистских боевиков.