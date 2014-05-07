Террористы в Донецке начали выпускать собственную газету
16:02, 07 мая 2014Политика
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Самопровозглашенная "ДНР" начала выпускать газету.
Газета сепаратистов / ostro.org
Активисты самопровозглашенной "Донецкой народной республики" раздают жителям Донецка свежий выпуск собственной газеты, сообщает "ОстроВ".
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Указанный тираж – 300 тысяч экземпляров.
Газета сепаратистов / ostro.org
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