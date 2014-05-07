В райисполкоме Донецка террористы искали деньги и разрезали "болгаркой" сейф

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики во время захвата Калининского райисполкома в поисках наличных средств разрезали "болгаркой" сейф.

Об этом сегодня, 7 мая, сообщил донецкий городской глава Александр Лукьянченко, передает 62.ua.

«Самый большой урон они нанесли Калининскому райисполкому, где была разгромлена бухгалтерия, отдельные отделы и так далее. На сегодня функционирование восстановлено. Просто приходить с "болгаркой" и вскрывать сейф и искать там деньги… С наличными деньгами органы местного самоуправления не работают. А все сотрудники получают зарплату по пластиковым картам, поэтому искать нечего, а парализовать работу очень легко, чтобы потом жители несвоевременно получали услуги. Я хотел бы, чтобы такие случаи не повторялись», - возмутился мэр.

Читайте такжеВ Донецке ночью сепаратисты заклеили билборды своей агитацией за референдум

При этом он отметил, что в других райисполкомах захваты проходили более «мирно»: «практически они обозначились, где-то поуходили».

«Захваты происходили по разному, и мы вели очень принципиальные переговоры по этим вопросам. Потому что за каждым районным советом стоят тысячи простых людей, для которых нужно решать повседневные, различные вопросы - по социальной защите, по различным выплатам, по обеспечению жизнедеятельности и так далее. Допустим, Кировский райисполком - 175 тысяч населения, Пролетарский район – 134 тысячи населения, Куйбышевский район – 127 тысяч населения и так далее. Это практически крупные украинские города», - пояснил градоначальник.

Также Лукьянченко подчеркнул, что у него нет информации о том, что в одном из райисполкомов раздавали оружие.