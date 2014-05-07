ООН не имеет оснований вводить войска в Украину - дипломат

Законной возможности ввести миротворческие войска ООН в Украине сейчас нет, считает министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг.

Об этом он рассказал в интервью ТСН, отвечая на вопрос о возможности введения миротворческого контингента в Украину, передает ТСН.ua.

"Сейчас я не вижу такой возможности. Наблюдатели ОБСЕ выполняют очень важную работу, но они не военные. Для ввода миротворцев требуется решение Совета безопасности ООН, а это требует согласия между Великобританией, Россией и другими. Поэтому сейчас это маловероятный сценарий", - сказал министр.

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Он также добавил, что большинство стран поддерживают Украину. "После незаконной аннексии Крыма Совбез проголосовал тринадцатью голосами против, за - был только один. Но в рамках Совета Безопасности один голос постоянного члена означает вето. Поэтому это - иллюстрировало изоляцию России, но не привело к каким-либо решениям Совбеза. Генассамблея проголосовала 100 голосами против 11, это демонстрация того, насколько Россию не поддерживает мир", - сказал Хейг.

Министр заверил, что страны Запада понимают незаконность действий России в Крыму и пообещал санкции также для Крыма.

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"Аннексия Крыма была незаконна, незаконный референдум, ни один референдум не может быть организован за такое короткое время под дулом автоматов. Европейский союз примет определенные ограничения, которые коснутся этой территории, например, в отношении крымских товаров. Мы не собираемся просто говорить: ну, хорошо, раз уж случилось - теперь будет так. Нет, это было незаконное действие по любым международным стандартам, и оно будет иметь свои последствия - месяцами и годами", - заявил дипломат.

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