На Донетчине пропал журналист, его мопед брошен за городом

Вчера в районе Мангуша Донецкой области пропал журналист Рябченко Николай. Об этом "Новости Донбасса" сообщил его сын.

По словам сына, Рябченко вчера поехал в район Мангуша - там была перестрелка. Связь с ним оборвалась. Вечером младший сын дозвонился на его номер - трубку взял какой-то мужчина представился якобы кем-то из "самообороны" - сказал, что Николай у них.

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Мопед, на котором ездил Рябченко - брошен на выезде из города. Сын также сообщил, что возможно, отец находится в Приморском райотделе милиции. Контролируют ли этот райотдел сепаратисты - неизвестно.

Ранее сообщалось, что 24 апреля Рябченко во время штурма горсовета в Мариуполе пострадал от рук неизвестных. Журналисту разбили фотоаппарт и видеокамеру.