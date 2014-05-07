Мариупольский горсовет освобожден, возле здания разбирают баррикады

Также, возле здания горсовета стоят несколько милицейских машин. По неофициальным данным, сегодня под утро горсовет был освобожден от сепаратистов . Выстрелов в близлежащих домах в центре города не слышали, сообщает сайт 0629.com.ua.

Движение транспорта восстановлено. Обгоревший троллейбус убрали. Еще один со спущенными колесами стоит напротив Дома связи.

Всю ночь в центре Мариуполя горели покрышки, местами велась стрельба.

В центре города недалеко от горсовета дежурили бригады скорой помощи, но ни одного обратившегося за помощью не было. Об этом 0629 сообщили в медучереждениях города. Также этой ночью не было зафиксировано не одного случая огнестрельного ранения.