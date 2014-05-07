Мариупольский горсовет освобожден, возле здания разбирают баррикады
09:26, 07 мая 2014Политика
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Сейчас возле горсовета работает техника. Люди в рабочей одежде разбирают баррикады, грузят шины на грузовые автомобили.
Ночью в Мариуполе горели покрышки
Также, возле здания горсовета стоят несколько милицейских машин. По неофициальным данным, сегодня под утро горсовет был освобожден от сепаратистов . Выстрелов в близлежащих домах в центре города не слышали, сообщает сайт 0629.com.ua.
Движение транспорта восстановлено. Обгоревший троллейбус убрали. Еще один со спущенными колесами стоит напротив Дома связи.
Всю ночь в центре Мариуполя горели покрышки, местами велась стрельба.
В центре города недалеко от горсовета дежурили бригады скорой помощи, но ни одного обратившегося за помощью не было. Об этом 0629 сообщили в медучереждениях города. Также этой ночью не было зафиксировано не одного случая огнестрельного ранения.
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