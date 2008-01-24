ПР интересно, как министр образования сдаст школьный тест со словарем

Нардеп-регионал Вадим Колесниченко считает, что Украинское государство сегодня “ведет необъявленную циничную войну против своих граждан”. Именно так он расценивает приказ министра образования и науки №1171 от 25 декабря 2007 года, которым внедрено внешнее тестирование в школах исключительно на украинском языке, независимо от языка обучения в учебном заведении.

“Ученикам, которые занимались в школах с преподаванием на языках национальных меньшинств, (министр распорядился) выдавать, цитирую «небольшой по объему словарь, с переводом основных терминов, которые использованы в тестах», - приводит слова Колесниченко сайт Партии регионов.

“То есть министр настолько уверен в гениальности этих детей, что предлагает им выучить украинскую терминологию по словарю! прямо во время тестирования! в то время, когда их одногодки будут заниматься непосредственно решением тестовых заданий! – возмущается нардеп. - Было бы интересно посмотреть на результаты господина министра, когда он будет сдавать тесты на хотя бы на близком нам белорусском языке с украинским словариком, а в Украине же дети учатся и на крымско-татарском , и на молдавском, румынском, венгерском, польском, которые вместе с русским составляют сеть свыше 1,5 тыс. школ - более полумиллиона учеников”.

Колесниченко считает это нарушением равного права на высшее образование (напомним, что Президент Виктор Ющенко категорически настаивает на том, что в 2008 году поступление в ВУЗы должно проходить исключительно по результатам внешнего тестирования), “преступной попыткой лишить права на образование детей по языковому признаку, продолжением политики этноцида по отношению к языковым меньшинствам в Украине”.

Колесниченко обращается к Президенту Украины как гаранту прав человека, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, Генеральному прокурору Украины, Министерству образования Украины, органам государственной власти с требованием отенить Приказ МОН №1171 от 25.12.2007 и привести его положения в соответствие с Конституцией Украины, Закона Украины «О языках», «Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств» и взятых на себя международных обязательств.