Причиной пожара в Доме профсоюзов в Одессе могли стать "коктейли Молотова" террористов

Причиной возгорания Дома профсоюзов в Одессе могли быть «коктейли Молотова», брошенные сверху. Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, таковы предварительные выводы по результатам осмотра места происшествия специалистами Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

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«Вчера во время противостояния экстремистов с милицией правоохранители заставили правонарушителей переместиться на Куликово поле, где те захватили Дом профсоюзов и забаррикадировались. С верхних этажей нападающие начали забрасывать мирных граждан бутылками с зажигательной смесью и вести по ним огонь из огнестрельного оружия. В результате использования злоумышленниками «коктейлей Молотова» возник пожар. С верхних этажей возгорание распространилось на значительную площадь здания и стало причиной гибели более 40 человек», - отметили в отделе.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов.

По последним данным, в Одессе после вчерашних столкновений в больницы обратились 214 человек, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибли 46 человек.

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В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе с участием представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.