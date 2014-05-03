В Донецке экстремисты захватили облуправление СБУ

В Донецке пророссийские митингующие, сторонники самопровозглашенной «Донецкой народной республики» сегодня штурмом захватили здание областного управления СБУ и офис корпорации «Индустриальный союз Донбасса».

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Как передает корреспондент УНИАН, митингующие с металлическими щитами, вооруженные металлическими прутами, дубинками, битами, просто камнями разбили окна, двери управления СБУ. Но так как здание управления СБУ было без охраны, захватчиками ничего не стоило туда ворваться очень быстро и под крики «Россия» и «Одессу не простим!» и установить там флаг ДНР.

Затем пророссийские митингующие направились к зданию «ИСД» , где также, разбив окна и двери, вошли во внутрь.

Вывесив из окон флаг ДНР, митингующие стали разорять кабинеты, выносить из здания оргтехнику, стулья, различные емкости.

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В свою очередь в пресс-центре СБУ УНИАН сообщили, что Донецкое облуправление службы уже некоторое время работает в другом помещении.

«Соответствоенно, ни оружия, ни документов в захваченном здании нет. А дейстивия агресивно настроенных людей, которые бьют стекла в здании, являются ничем иным, как актом вандализма», - отметили в пресс-центре СБУ.