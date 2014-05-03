«Металлист» опровергает информацию об участии своих болельщиков в беспорядках в Одессе

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление клуба размещено на официальном сайте ФК «Металлист».

В харьковском клубе отметили, что в момент наибольших противостояний на одесских улицах фанаты «Металлиста» находились на территории городского железнодорожного вокзала.

«В некоторых СМИ появилась информация о том, что в числе виновников трагедии в Одессе были болельщики «Металлиста». Наш клуб официально заявляет, что в период наиболее ожесточенных противостояний все фанаты «Металлиста» уже находились на окруженном вокзале, находясь в поезде и на перроне», - говорится в сообщении.

В пресс-службе клуба подчеркнули, что все 500 фанатов, которые 2 мая выехали на фан-поезде на игру «Черноморец» (Одесса) – «Металлист» (Харьков), целыми и невредимыми вернулись домой.

«Наш клуб категорически отвергает любые обвинения в участии своих болельщиков в беспорядках. «Металлист» был, есть и будет вне политики. И мы хотели бы попросить СМИ и болельщиков не поддаваться на провокации, которых так много в это время», - отметили в пресс-службе «Металлиста».

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе состоялись столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли люди.

По последним данным, в Одессе после вчерашних столкновений в больницы обратились 214 пострадавших, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибли 46 человек.

По данным СБУ, столкновения и беспорядки в Одессе с участием представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.

В МВД заявили, что большинство людей, задержанных за участие в массовых беспорядках в Одессе 2 мая, являются гражданами России и жителями Приднестровья.

2 мая в Одессе состоялся матч Чемпионата Украины между местным ФК «Черноморец» и харьковским «Металлистом». Клуб из Харькова организовал фан-поезд в Одессу, на котором на матч отбыли 500 болельщиков.

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По данным Управления связей с общественностью МВД Украины, «2 мая в Одессе на Соборной площади собрались фанаты футбольных клубов «Черноморец» (Одесса) и «Металлист» (Харьков), чтобы пройти маршем в Центральный парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, где на стадионе «Черноморец» должен был состояться матч.

К ним присоединились обычные граждане. У многих в руках были флаги Украины. После исполнения гимна Украины колонна только начала движение, как со стороны Александровского проспекта появились молодчики в масках и с битами».