В Одессе милиционеры прикрывали боевика, который из автомата обстреливал митингующих - СМИ

17:23, 03 мая 2014
Политика
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В сети появилось видео, на котором видно, что во время столкновений милиционеры прикрывали щитами стрелка.

048.ua

В соцсетях появилось видео, доказывающее, что пророссийские митингующие во время вчерашних столкновений в Одессе имели при себе огнестрельное оружие, сообщает 048.

Но самое страшное, что милиционеры прикрывали щитами стрелка, отмечает издание. 

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Ранее министр Арсен Аваков уволил главу облУВД Петра Луцюка и начал служебную проверку. Юлия Тимошенко, наоборот, заявила, что правоохранители сработали хорошо.

Видео Виктор Фрис

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