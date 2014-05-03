В Одессе милиционеры прикрывали боевика, который из автомата обстреливал митингующих - СМИ

В соцсетях появилось видео, доказывающее, что пророссийские митингующие во время вчерашних столкновений в Одессе имели при себе огнестрельное оружие, сообщает 048.

Но самое страшное, что милиционеры прикрывали щитами стрелка, отмечает издание.

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Ранее министр Арсен Аваков уволил главу облУВД Петра Луцюка и начал служебную проверку. Юлия Тимошенко, наоборот, заявила, что правоохранители сработали хорошо.

Видео Виктор Фрис