В Одессе милиционеры прикрывали боевика, который из автомата обстреливал митингующих - СМИ
17:23, 03 мая 2014Политика
9 0
В сети появилось видео, на котором видно, что во время столкновений милиционеры прикрывали щитами стрелка.
Стрелок в Одессе / 048.ua
В соцсетях появилось видео, доказывающее, что пророссийские митингующие во время вчерашних столкновений в Одессе имели при себе огнестрельное оружие, сообщает 048.
Но самое страшное, что милиционеры прикрывали щитами стрелка, отмечает издание.
Читайте такжеВ сети появилось полное видео возгорания Дома профсоюзов в Одессе
Ранее министр Арсен Аваков уволил главу облУВД Петра Луцюка и начал служебную проверку. Юлия Тимошенко, наоборот, заявила, что правоохранители сработали хорошо.
Видео Виктор Фрис
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter