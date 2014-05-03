Россия бросила вызов всему крымскотатарскому народу - МИД Украины

Об этом идет речь в заявлении Министерства иностранных дел Украины, распространенном Департаментом информационной политики ведомства.

"Запретив лидеру крымских татар, легендарному правозащитнику Мустафе Джемилеву попасть на свою родную землю, российская власть бросила очередной вызов всему этому многострадальному народу", - говорится в заявлении.

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В МИД выразили убеждение, что такие действия российской власти и нелегитимного руководства АР Крым являются, вне всякого сомнения, местью Джемилеву за его четкую и бескомпромиссную позицию относительно непризнания псевдореферендума и аннексии Крыма, попыткой придушить национально-освободительное движение крымскотатарского народа.

"Убеждены, что, не сломавшись во время сталинских депортаций, крымские татары способны дать достойный отпор и его нынешним последователям в России", - отметили в МИД.

В министерстве подчеркивают, что провокация против Джемилева, осуществленная на территории Украины, в Автономной Республике Крым, является грубым нарушением всех международных и двусторонних украинско-российских соглашений, очередным проявлением ксенофобии, шовинизма и национальной нетерпимости, свойственных нынешнему российскому режиму.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 мая, крымская оккупационная власть не пустила на полуостров народного депутата, одного из лидеров Меджлиса крымских татар Джемилева.

Ранее крымские татары перекрыли дороги в Крыму, требуя пропустить на полуостров Джемилева. Тысячи крымских татар приехали утром на границу между полуостровом и материковой Украиной встречать Джемилева.

Крымские спецназовцы заблокировали автоколонну, и произвели выстрелы в воздух, однако люди прорвали кордон и пошли навстречу Джемилеву к украинскому блокпосту.

Пешком они приблизились к крымской границе, где встретились со своим лидером. Однако потом их не хотели пускать обратно. Тысяча человек оказались заблокированными в буферной зоне между Крымом и Украиной.

Самопровозглашенный руководитель крымской милиции заявил, что Джемилеву на 5 лет запрещен въезд на полуостров.

Самих крымских татар, которые на границе из АРК проторяли своему лидеру дорогу, пустили назад.