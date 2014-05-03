В Донецке вооруженные террористы напали на патруль Нацгвардии

Восемь вооруженных неизвестных людей совершили в Донецке нападение на патруль Национальной гвардии, который нес службу по охране территории бывшей воинской части.

Целью злоумышленников было выяснить информацию о воинской части, ее численности, вооружении и порядке охраны военных городков, пишет "ОстроВ".

Имея численное преимущество и оружие, правонарушители нанесли телесные повреждения различной степени тяжести военнослужащим и захватили специальные средства, которыми был снаряжен военный наряд.

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Военнослужащие находятся в воинской части, им оказана первая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

На данный момент районным отделением милиции проводятся следственные действия.