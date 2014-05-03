В Донецке вооруженные террористы напали на патруль Нацгвардии
Военнослужащим оказана первая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.
Восемь вооруженных неизвестных людей совершили в Донецке нападение на патруль Национальной гвардии, который нес службу по охране территории бывшей воинской части.
Целью злоумышленников было выяснить информацию о воинской части, ее численности, вооружении и порядке охраны военных городков, пишет "ОстроВ".
Имея численное преимущество и оружие, правонарушители нанесли телесные повреждения различной степени тяжести военнослужащим и захватили специальные средства, которыми был снаряжен военный наряд.
Читайте такжеКремль заявляет, что утратил «свое влияние» на террористов в Украине
Военнослужащие находятся в воинской части, им оказана первая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.
На данный момент районным отделением милиции проводятся следственные действия.