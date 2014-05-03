На Донетчине террористы, прячась за спинами детей и женщин, убили двух военных

Об этом сообщил командующий Нацгвардией Степан Полторак, передает пресс-служба МВД Украины.

Читайте такжеНочью в Краматорске правоохранители отбили у террористов телевизионную башню

По его словам, сепаратисты в Андреевке пытались вытеснить силы АТО с блокпоста, прикрываясь детьми и стариками.

"Цинизму сепаратистов нет предела. Они в очередной раз показали кощунство своих действий - под прикрытием мирных жителей, выставив вперед детей, стариков, пытались вытеснить блокпост, вели серьезное давление на военнослужащих, находящихся там", - отметил Степан Полторак.

Правоохранители начали переговоры о недопущении конфликта. Во время переговорного процесса сепаратисты применили огнестрельное оружие из-за спин мирных граждан. В ходе перестрелки погибли два военнослужащих и 12 человек ранены.

В то же время, по словам Степана Полторака, после перегруппировки сил военнослужащим удалось удержать блокпост. После этого к ним на подмогу пришел резервный подразделение, была захвачена высота и взят под контроль телецентр Краматорска.