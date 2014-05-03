Одесская милиция объявила о формировании спецбатальона добровольцев

Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД Украины в Одесской области.

«Создание спецподразделения будет происходить в кратчайшие сроки, без лишних проволочек и процедур, в условиях полной открытости», - цитирует сообщение Радио Свобода.

«Призываем всех, кто чувствует готовность быть полезным Украине и стать на защиту государственности и целостности, правопорядка и безопасности граждан - вступать в ряды вновь созданного специального подразделения милиции», - отметили в милиции.

Для кандидатов нужно быть гражданином Украины до 35 лет, без криминального прошлого и желательно с опытом службы в Вооруженных силах Украины.