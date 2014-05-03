Одесская милиция объявила о формировании спецбатальона добровольцев
09:25, 03 мая 2014Политика
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В структуре Главного управления МВД Украины в Одесской области создается батальон патрульной службы милиции особого назначения «Шторм».
Милиция объявила о создании спецбатальона
Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД Украины в Одесской области.
«Создание спецподразделения будет происходить в кратчайшие сроки, без лишних проволочек и процедур, в условиях полной открытости», - цитирует сообщение Радио Свобода.
«Призываем всех, кто чувствует готовность быть полезным Украине и стать на защиту государственности и целостности, правопорядка и безопасности граждан - вступать в ряды вновь созданного специального подразделения милиции», - отметили в милиции.
Для кандидатов нужно быть гражданином Украины до 35 лет, без криминального прошлого и желательно с опытом службы в Вооруженных силах Украины.
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