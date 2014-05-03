Ночью в Краматорске правоохранители отбили у террористов телевизионную башню
08:11, 03 мая 2014Политика
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Министр МВД Украины Арсен Аваков заявил о продолжении активной фазы антитеррористической операции в Краматорске.
Аваков сообщил об успехе в Краматорске / REUTERS
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Ночью силами АТО в Краматорске отбита у террористов телевизионная башня. Операцию проводили бойцы Нацгвардии и ВС. Активная фаза операции продолжена на рассвете. Не останавливаемся", - написал Аваков.
Напомним также, что вчера вечером под Славянском террористы атаковали украинских десантников. В результате нападения двое военных убиты.
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