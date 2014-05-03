Ночью в Краматорске правоохранители отбили у террористов телевизионную башню

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ночью силами АТО в Краматорске отбита у террористов телевизионная башня. Операцию проводили бойцы Нацгвардии и ВС. Активная фаза операции продолжена на рассвете. Не останавливаемся", - написал Аваков.

Напомним также, что вчера вечером под Славянском террористы атаковали украинских десантников. В результате нападения двое военных убиты.