На Луганщине еще в одном городе вывесили российские флаги
22:23, 01 мая 2014Политика
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На Луганщине в городе Антрацит на госучреждениях установили российские триколоры.
В Антраците вывесили российские флаги / Reuters
Во время первомайской демонстрации пророссийски настроенные активисты под возгласы “Россия” вместо украинского флага вывесили российский триколор. Такая же судьба постигла и местный райотдел милиции.
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А вот на здания Антрацитовской райсовета вывесили флаг так называемой Крымской республики. В то же время госучреждения никто не захватывал.
В то же время очевидцы сообщают, что по ошибке вместо российского триколора над одним из зданий вывесили флаг Королевства Нидерландов.
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