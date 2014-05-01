На Луганщине еще в одном городе вывесили российские флаги



Во время первомайской демонстрации пророссийски настроенные активисты под возгласы “Россия” вместо украинского флага вывесили российский триколор. Такая же судьба постигла и местный райотдел милиции.

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А вот на здания Антрацитовской райсовета вывесили флаг так называемой Крымской республики. В то же время госучреждения никто не захватывал.

В то же время очевидцы сообщают, что по ошибке вместо российского триколора над одним из зданий вывесили флаг Королевства Нидерландов.