У Партии регионов нет шансов на возрождение - Порошенко

21:09, 01 мая 2014
Политика
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Партия регионов не имеет шансов на возрождение, - считает кандидат на пост Президента Украины Петр Порошенко.

Порошенко считает, что Янукович полностью дискредитировал ПР

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата Украины.

«Сегодня я заверяю, что Партия регионов тотально дискредитирована поведением своего бывшего лидера - убийцы, вора, преступника. И я уверен, что Партия регионов не имеет никакого шанса на возрождение, так же как и партия коммунистов», - заявил Порошенко сегодня на митинге в Мукачево Закарпатской области.

Читайте такжеПредставители интеллигенции призывают поддержать Порошенко и завершить выборы в один турПо словам кандидата в Президенты, запретить эти партии может только народ, который не поддержит эти политические силы на досрочных парламентских выборах.

«Это должна быть воля народа Украины», - подчеркнул Порошенко.

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