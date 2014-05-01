У Партии регионов нет шансов на возрождение - Порошенко
21:09, 01 мая 2014Политика
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Партия регионов не имеет шансов на возрождение, - считает кандидат на пост Президента Украины Петр Порошенко.
Порошенко считает, что Янукович полностью дискредитировал ПР
Об этом сообщает пресс-служба народного депутата Украины.
«Сегодня я заверяю, что Партия регионов тотально дискредитирована поведением своего бывшего лидера - убийцы, вора, преступника. И я уверен, что Партия регионов не имеет никакого шанса на возрождение, так же как и партия коммунистов», - заявил Порошенко сегодня на митинге в Мукачево Закарпатской области.
Читайте такжеПредставители интеллигенции призывают поддержать Порошенко и завершить выборы в один турПо словам кандидата в Президенты, запретить эти партии может только народ, который не поддержит эти политические силы на досрочных парламентских выборах.
«Это должна быть воля народа Украины», - подчеркнул Порошенко.
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