У Партии регионов нет шансов на возрождение - Порошенко

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата Украины.

«Сегодня я заверяю, что Партия регионов тотально дискредитирована поведением своего бывшего лидера - убийцы, вора, преступника. И я уверен, что Партия регионов не имеет никакого шанса на возрождение, так же как и партия коммунистов», - заявил Порошенко сегодня на митинге в Мукачево Закарпатской области.

Читайте такжеПредставители интеллигенции призывают поддержать Порошенко и завершить выборы в один турПо словам кандидата в Президенты, запретить эти партии может только народ, который не поддержит эти политические силы на досрочных парламентских выборах.

«Это должна быть воля народа Украины», - подчеркнул Порошенко.