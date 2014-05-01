Состояние здоровья Кернеса улучшается - горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя городского головы по вопросам охраны здоровья и социальной защиты населения Светлану Горбунову-Рубан.

По ее данным, в ближайшие дни израильские медики будут отключать мэра от аппарата искусственного дыхания. Горбунова-Рубан добавила, что состояние Кернеса остается тяжелым, но стабильным.

Читайте такжеКернес успешно перенес многочасовую операцию на позвоночнике - горсовет

“Ночь прошла благополучно. Состояние стабильное, но пока тяжелое. Вы сами понимаете, какие объемы повреждений. Но, тем не менее, все параметры состояния организма в порядке. Речь идет о том, что в ближайшие дни медики начнут уменьшать медикаментозный сон и делать попытки отключить аппарат искусственного дыхания”, - сказала Горбунова-Рубан.

Она также раскритиковала людей, которые считают, что покушение на Кернеса - это инсинуация. По ее мнению, эту версию необходимо прекратить обсуждать, хотя бы потому, что это оскорбляет людей, которые искренне переживают за Кернеса.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля во время утренней пробежки Кернеса ранили в спину из огнестрельного оружия. Вероятно, неизвестный стрелял из снайперской винтовки Драгунова, поскольку на месте обнаружили стреляную гильзу калибра 7,65 мм. Кернес получил ранения грудной клетки и брюшной полости. Ему сделали несколько операций.