В Крыму началась демонстрация, сепаратисты скандируют «Россия и Крым вместе навсегда»

Более 30 тысяч человек принимают участие в праздничной демонстрации, посвященной празднику Весны и Труда в Симферополе, сообщает РИА Новости со ссылкой на самопровозглашенную власть Крыма.

По центральному проспекту города под звучание духового оркестра и барабанную дробь идут колонны представителей трудовых коллективов, национально-культурных организаций, работники сферы здравоохранения, ветераны, участники так называемой "крымской самообороны", театральные коллективы.

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Демонстранты несут в руках символику России и Крыма. При этом они скандируют: «Россия!», «Россия и Крым вместе навсегда».

Как рассказал РИА Новости самопровозглашенный заместитель мэра Симферополя Илья Глазков, изначально предполагалось, что в демонстрации примет участие около 15 тысяч человек, но реальное количество превзошло все ожидания.

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«По нашим оценкам, в шествии принимают участие более 30 тысяч человек, но если мы будем учитывать людей, пришедших посмотреть на шествие, то в общем количество возрастет до 40 тысяч. Я уверен, что многие люди пришли сегодня на демонстрацию по собственной воле в связи с тем, что после вступления Крыма в Россию они обрели веру в светлое будущее», - сказал нелегитимный заместитель мэра.

Традиционные первомайские демонстрации в Крыму и Севастополе впервые проходят под российскими флагами.