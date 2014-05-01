В Днепропетровске открыли 60-метровую стену Героев Небесной сотни
03:00, 01 мая 2014Политика
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Вечером 30 апреля в Днепропетровске, возле облгосадминистрации, презентовали вновь стену памяти Героев Небесной сотни.
В Днепропетровске открыли 60-метровую стену Героев Небесной сотни
Штаб национальной защиты Днепропетровской области организовал торжественное зажжение свечей возле фотографий погибших, которыми увенчана стена, пишет Радио Свобода.
По данным организаторов, 60-метровый стенд создали практически за полтора суток усилиями общины, профессиональных художников и волонтеров.
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