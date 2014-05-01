В Днепропетровске открыли 60-метровую стену Героев Небесной сотни

Вечером 30 апреля в Днепропетровске, возле облгосадминистрации, презентовали вновь стену памяти Героев Небесной сотни.



Штаб национальной защиты Днепропетровской области организовал торжественное зажжение свечей возле фотографий погибших, которыми увенчана стена, пишет Радио Свобода. По данным организаторов, 60-метровый стенд создали практически за полтора суток усилиями общины, профессиональных художников и волонтеров.

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