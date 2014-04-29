Под ОГА в Луганске бойцы Нацгвардии согласились сдать оружие - СМИ

Для них толпа сепаратистов создала коридор. Правоохранители шли под крики "Молодцы!". Но слышно было и нецензурную лексику, многие из сепаратистов хотели, чтобы бойцы Нацгвардии все же отдали свое оружие.

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За 10 минут до этого один из главарей сепаратистов сообщил милиционерам об условии, при которой они смогут пойти к своей части без сдачи оружия, передает ТСН ссылаясь на онлайн-трансляцию.

Это условие - освобождение правоохранителями всех стратегических зданий Луганска, в частности, административных зданий, аэропорта, телеканала. Сепаратисты взамен выставят там свою охрану. Оружие бойцы Нацгвардии сдали в комнату оружия.

Комнату опечатают, сепаратисты говорят, что выставят там свою охрану. Напомним, пророссийские сепаратисты выбили стекла в здании Луганской обладминистрации и через разбитые окна проникли внутрь, в ход пошли дымовые шашки и петарды.