Великобритания из-за расследования коррупции в Украине заморозила активы на сумму в $23 млн

Об этом говорится в распространенном заявление ведомства, собщает ИТАР-ТАСС.

Кроме того, активы в размере $23 млн, связанные с этим делом и находящиеся в Великобритании, были заморожены.

"По соображениям конфиденциальности мы не можем сообщить больше информации в данный период времени", - сообщили в бюро.