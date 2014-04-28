Великобритания из-за расследования коррупции в Украине заморозила активы на сумму в $23 млн
23:07, 28 апреля 2014Политика
1 0
Британское бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (Serious Fraud Office) возбудило уголовное дело по факту возможного отмывания денежных средств, связанных с коррупцией в Украине.
Великобритания из-за коррупции в Украине заморозила активы на сумму в $23 млн / ZN.UA
Об этом говорится в распространенном заявление ведомства, собщает ИТАР-ТАСС.
Кроме того, активы в размере $23 млн, связанные с этим делом и находящиеся в Великобритании, были заморожены.
"По соображениям конфиденциальности мы не можем сообщить больше информации в данный период времени", - сообщили в бюро.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter