Сторонники исламистской организации "Хизб ут-Тахрир" массово бегут из Крыма

Об этом сообщил в понедельник первый заместитель председателя исполкома Всемирного конгресса татар Ренат Валиуллин.

"В Симферополе и Крыму достаточно много мечетей. Вместе с тем есть тенденции, есть течения, которые в свое время получили достаточно широкое распространение на Украине, скажем, деятельность партии "Хизб ут-Тахрир", которая законом не запрещена в Украине, а у нас в России признана экстремистской организацией", - сказал Валиуллин в ходе видеомоста в РИА Новости.

По его словам, после оккупации Крыма Россией достаточно большое число приверженцев исламской организации покинули территорию Крыма. Он добавил, что не хотел бы называть конкретные цифры.

Читайте такжеКрымчане массово переселяются в другие регионы Украины - Минсоцполитики"Хизб ут-Тахрир" - исламская организация, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме судьей местного шариатского суда. Декларируемой целью организации является "восстановление справедливого исламского образа жизни и исламского государства (халифата) и воплощения в нём исламской системы". Деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории ЕС запрещена в Германии (за антисемитскую пропаганду), а также в Дании и Великобритании.

В России в феврале 2003 года Верховный суд РФ признал организацию террористической и запретил её деятельность, что повлекло за собой привлечение ряда участников движения к уголовной ответственности, так в октябре 2008 года Национальный антитеррористический комитет сообщил, что за год был привлечён к ответственности 31 член группировки в Татарстане, Башкортостане, Курганской и Челябинской областях.

В Украине организация не запрещена.