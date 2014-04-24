На территории Украины официально подтверждено задержание 25 диверсантов - Смешко
Советник Президента Украины, экс-глава СБУ Украины (2003-2005) Игорь Смешко сообщил, что в Украине задержано более 25-ти российских диверсантов, можно считать подтвержденной информацией.
Об этом он сказал в эфире программы "Шустер LIVE", передает 24 канал.
"Мы имеем уже более 25-ти задержанных сотрудников Главного разведывательного управления Генерального Штаба Российской Федерации. Если СБУ официально объявляет, что у нее есть доказательства о том, что эти офицеры причастны к этому преступлению, то это серьезная оперативная информация не только из агентурных источников, а и с докуметальной радио-электронной разведки", - пояснил Смешко.
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Он подчеркнул, что ни одна спецслужба не будет публиковать непроверенную информацию, особенно в условиях такого внимания к нашей стране. Поэтому наша разведка точно имеет документальное подтверждение об участии российских офицеров в дестабилизации ситуации на востоке Украины