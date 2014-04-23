США направили 600 солдат в страны Восточной Европы
09:46, 23 апреля 2014Политика
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Пентагон намерен провести совместные боевые учения с Польшей и странами Балтии из-за обстановки в Украине.
Американские военные / Фото ТСН
Об этом сообщает Deutsche Welle.
В частности, как отмечает пресс-секретарь Петагона – Джон Кирби с целью "долговременного ротационного присутствия" Соединенные Штаты намерены направить в Польшу и страны Балтии по одной группе из 150 военных.
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"С начала агрессии России на территории Украины, мы постоянно искали новые возможности заверить наших европейских партнеров по НАТО в поддержке", - сообщил он.
Напомним, как сообщал УНИАН ранее, ракетный фрегат Taylor вошел в Черное море 22 апреля для того, чтобы обеспечивать мир и стабильность в регионе.
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