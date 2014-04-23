США направили 600 солдат в страны Восточной Европы

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, как отмечает пресс-секретарь Петагона – Джон Кирби с целью "долговременного ротационного присутствия" Соединенные Штаты намерены направить в Польшу и страны Балтии по одной группе из 150 военных.

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"С начала агрессии России на территории Украины, мы постоянно искали новые возможности заверить наших европейских партнеров по НАТО в поддержке", - сообщил он.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, ракетный фрегат Taylor вошел в Черное море 22 апреля для того, чтобы обеспечивать мир и стабильность в регионе.