Лавров считает, что власти Украины затягивают конституционную реформу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика.

«То, что на юго-востоке (речь идет о юго-востоке Украины – УНИАН) происходит взрыв народного возмущения доказывать не надо. Любой не предвзятый наблюдатель, видя репортажи с места событий, может прийти к такому выводу», - сказал Лавров.Читайте такжеЛавров: США заверили Россию, что в Украине состоится конституционная реформа

По его словам, люди не понимают, почему власти Украины не в состоянии положить конец засилью экстремистом, а также ждали до Женевской встречи, чтобы высказаться о конституционной реформе.

«Почему и сейчас они эту реформу все-таки затягивают, несмотря на громогласные объявления о том, что начнут ее в самое ближайшее время», - сказал Лавров.

Он заявил, что в действиях боевиков в Донецкой области «просматривается желание» спровоцировать гражданскую войну.

«Вы наверно видите все больше и больше звучат призывы к России спасти их от этого беспредела. Нас ставят в очень сложное положение, но тот, кто сознательно ведет линию на развязывание гражданской войны, надеясь спровоцировать большой и серьезный кровопролитный конфликт, занимаются преступной политикой. Мы эту политику будем не только осуждать, но и пресекать», - считает Лавров.Читайте такжеРада все же поддержала предложение продлить срок подготовки изменений в Конституцию

По его словам, заявления Киева и стран Запада о том, что наличие на востоке Украины российского оружия свидетельствует о вмешательстве РФ, не выдерживают критики.

«Этот аргумент, я думаю, просто смехотворен, потому что там другого оружия никогда и не было. Там у всех российское оружие», - заявил он.

«Но вот то, что совсем недавно показали по телевидению, а именно обнаруженное в расположении незаконных вооруженных формирований американское оружие – это нечто новенькое. Подчеркну, именно оружие, которым располагали незаконные вооруженные формирования, а не подразделения украинской армии», - отметил российский министр.