Лавров считает, что власти Украины затягивают конституционную реформу
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что власти Украины затягивают конституционную реформу.
Лавров считает, что власти Украины затягивают конституционную реформу
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика.
«То, что на юго-востоке (речь идет о юго-востоке Украины – УНИАН) происходит взрыв народного возмущения доказывать не надо. Любой не предвзятый наблюдатель, видя репортажи с места событий, может прийти к такому выводу», - сказал Лавров.Читайте такжеЛавров: США заверили Россию, что в Украине состоится конституционная реформа
По его словам, люди не понимают, почему власти Украины не в состоянии положить конец засилью экстремистом, а также ждали до Женевской встречи, чтобы высказаться о конституционной реформе.
«Почему и сейчас они эту реформу все-таки затягивают, несмотря на громогласные объявления о том, что начнут ее в самое ближайшее время», - сказал Лавров.
Он заявил, что в действиях боевиков в Донецкой области «просматривается желание» спровоцировать гражданскую войну.
«Вы наверно видите все больше и больше звучат призывы к России спасти их от этого беспредела. Нас ставят в очень сложное положение, но тот, кто сознательно ведет линию на развязывание гражданской войны, надеясь спровоцировать большой и серьезный кровопролитный конфликт, занимаются преступной политикой. Мы эту политику будем не только осуждать, но и пресекать», - считает Лавров.Читайте такжеРада все же поддержала предложение продлить срок подготовки изменений в Конституцию
По его словам, заявления Киева и стран Запада о том, что наличие на востоке Украины российского оружия свидетельствует о вмешательстве РФ, не выдерживают критики.
«Этот аргумент, я думаю, просто смехотворен, потому что там другого оружия никогда и не было. Там у всех российское оружие», - заявил он.
«Но вот то, что совсем недавно показали по телевидению, а именно обнаруженное в расположении незаконных вооруженных формирований американское оружие – это нечто новенькое. Подчеркну, именно оружие, которым располагали незаконные вооруженные формирования, а не подразделения украинской армии», - отметил российский министр.