Украина предпринимает первоочередные шаги на выполнение женевских договоренностей - МИД

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Как подчеркнули в МИД, во исполнение договоренностей правительством Украины «приостановлена активная фаза проведения антитеррористической операции, главным заданием которой остается обеспечение периметра безопасности от вооруженных сепаратистов и недопущение жертв среди гражданского населения».

Также сообщается, что Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 17 апреля 2014 года принял распоряжение ”Об организации проведения обсуждения положений изменений к Конституции Украины относительно децентрализации государственной власти”. В данном документе министрам, руководителям других центральных органов исполнительной власти, областным, Киевской городской государственным администрациям поручено организовать и обеспечить до 1 октября 2014 года обсуждение соответствующих изменений к Конституции с привлечением органов местного самоуправления, их ассоциаций, общественности, научных и деловых кругов.

Как напоминает МИД, ранее (1.04.2014) Кабинет министров Украины утвердил Концепцию реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине, основной идеей которой является децентрализация власти в стране, существенное расширение полномочий территориальных общин, изменение системы управления на областном и районном уровнях.

В МИД подчеркнули, что правительство Украины подготовило проект закона об амнистии участников массовых беспорядков в восточных областях, что будет распространяться на тех протестующих, которые сдадут оружие и освободят захваченные административные здания, кроме подозреваемых в совершении тяжких преступлений. Парламентская коалиция предложила всем политическим силам, представленным в Верховной Раде Украины, подписать Меморандум взаимопонимания относительно путей урегулирования ситуации на Востоке Украины. Предложения, изложенные в документе, озвучены и.о. президента Украины Александром Турчиновым и премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

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Также отмечается, что и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица сразу по возвращении из Женевы 18 апреля 2014 года провел встречу с и.о. руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марком Этерингтоном и делегацией председательствующей в ОБСЕ Швейцарии для обсуждения вопроса привлечения ОБСЕ к деэскалации ситуации на Востоке Украины в соответствии с женевскими договоренностями.

МВД и СБУ продолжают реализацию активной кампании по изъятию нелегального оружия у населения.

Украинская сторона демонстрирует свою настроенность на конструктивное взаимодействие с правозащитными структурами международных организаций:

По приглашению правительства Украины с 15 марта в нашей стране действует Мониторинговая миссия ООН по правам человека, который 15 апреля обнародовал свой первый доклад.

В период 7 – 14 апреля с.г. по приглашению правительства Украину с официальным визитом посетила Специальный докладчик ООН по вопросам меньшинств Рита Ижак.

В марте-апреле по приглашению правительства в Украине работала Миссия по оценке ситуации с правами человека БДИПЧ и ВКНМ ОБСЕ. При согласии правительства в марте-апреле в Украине реализовывался проект ОБСЕ «Национальный диалог».

«Украина призывает стороны женевских договоренностей приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации на Востоке Украины, где сегодня существует высокий уровень угрозы жизни и безопасности граждан», - отметили в МИД.