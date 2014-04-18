СБУ объявила в розыск сына Януковича

Такое сообщение появилось на сайте МВД Украины.

Читайте такжеМахницкий: Януковича задержат, если он вернется в УкраинуОтметим, что согласно сообщению Янукович разыскивается органами прокуратуры.

Александр Янукович подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 с.366 Уголовного кодекса (служебный подлог, подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия). Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.