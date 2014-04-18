СБУ объявила в розыск сына Януковича
10:57, 18 апреля 2014Политика
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СБУ объявила в розыск сына бывшего президента Украины Александра Януковича.
Янукович разыскивается органами прокуратуры
Такое сообщение появилось на сайте МВД Украины.
Читайте такжеМахницкий: Януковича задержат, если он вернется в УкраинуОтметим, что согласно сообщению Янукович разыскивается органами прокуратуры.
Александр Янукович подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 с.366 Уголовного кодекса (служебный подлог, подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия). Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
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