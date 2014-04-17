Вопрос Конституции не может обсуждаться в Женеве - Порошенко

Об этом заявил сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества Украина - ЕС Петр Порошенко в Страсбурге после встречи с президентом Европейского парламента Мартином Шульцем, которая была посвящена событиям в Украине и 4-сторонний международной встрече в Женеве.

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«Украина хорошо подготовлена к встрече в Женеве и готова к нахождению компромисса, но есть вещи, с которыми мы никогда не согласимся. Это - агрессия и попытки внешне навязывать изменения в украинскую Конституцию, работа над которой является исключительно внутренним делом самих украинцев», - отметил Порошенко, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Шульц в свою очередь выразил надежду, что переговоры, которые состоятся в Женеве, должны принести конкретные результаты для стабилизации ситуации в Украине. «Я смотрю с надеждой на переговоры в Женеве, и мы надеемся, и в то же время, настаиваем, чтобы все участники приехали с целью нахождения конструктивного решения для Украины и для всей Европы», - сказал он.

Президент ЕП рассказал, что от имени Европейского парламента сделал обращение к руководству Российской Федерации с призывом уважать неприкосновенность и территориальную целостность Украины и избегать любых проявлений агрессии.

«Украина сейчас находится под агрессией, и агрессией не только на территории Крыма, но и в восточных областях Украины, - отметил Порошенко. - Мы столкнулись с агрессией специальных подразделений вооруженных сил Российской Федерации, которые дестабилизировали ситуацию в Украине. Только прошлой ночью три человека были убиты, 13 ранены, и в этих условиях украинская власть пытается сделать все возможное для стабилизации ситуации».

Как сообщалось, кандидат в президенты Украины Порошенко находится в Страсбурге в связи с тем, что в сегодня, 17 апреля, должна быть принята резолюция Европейского парламента по Украине.