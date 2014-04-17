Вопрос Конституции не может обсуждаться в Женеве - Порошенко
Вопросы Конституции и внутреннего устройства Украины не могут обсуждаться в Женеве.
Об этом заявил сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества Украина - ЕС Петр Порошенко в Страсбурге после встречи с президентом Европейского парламента Мартином Шульцем, которая была посвящена событиям в Украине и 4-сторонний международной встрече в Женеве.
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«Украина хорошо подготовлена к встрече в Женеве и готова к нахождению компромисса, но есть вещи, с которыми мы никогда не согласимся. Это - агрессия и попытки внешне навязывать изменения в украинскую Конституцию, работа над которой является исключительно внутренним делом самих украинцев», - отметил Порошенко, сообщили УНИАН в его пресс-службе.
Шульц в свою очередь выразил надежду, что переговоры, которые состоятся в Женеве, должны принести конкретные результаты для стабилизации ситуации в Украине. «Я смотрю с надеждой на переговоры в Женеве, и мы надеемся, и в то же время, настаиваем, чтобы все участники приехали с целью нахождения конструктивного решения для Украины и для всей Европы», - сказал он.
Президент ЕП рассказал, что от имени Европейского парламента сделал обращение к руководству Российской Федерации с призывом уважать неприкосновенность и территориальную целостность Украины и избегать любых проявлений агрессии.
«Украина сейчас находится под агрессией, и агрессией не только на территории Крыма, но и в восточных областях Украины, - отметил Порошенко. - Мы столкнулись с агрессией специальных подразделений вооруженных сил Российской Федерации, которые дестабилизировали ситуацию в Украине. Только прошлой ночью три человека были убиты, 13 ранены, и в этих условиях украинская власть пытается сделать все возможное для стабилизации ситуации».
Как сообщалось, кандидат в президенты Украины Порошенко находится в Страсбурге в связи с тем, что в сегодня, 17 апреля, должна быть принята резолюция Европейского парламента по Украине.
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА МАРТИНА ШУЛЬЦА И КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ПЕТРА ПОРОШЕНКО
Мартин Шульц:
Мы имели прекрасную возможность встретиться и говорить с следующим Президентом Украины.
Мы обсуждали дебаты, которые происходят в Европейском Парламенте, последние события в Украине и переговоры, которые должны состояться в Женеве, которые по нашему мнению должны принести конкретные результаты для стабилизации ситуации в Украине, и я сделал от имени Европейского Парламента заявление к руководству Российской Федерации об уважении неприкосновенности и неизменности территориальной целостности Украины и избежании любых проявлений агрессии. Хочу подчеркнуть - Украина является суверенным и независимым государством, которое и это подтверждено неоднократно Европейским парламентом, который недвусмысленно заявляет о своей поддержке признанной всем миром территорию и Конституцию Украины, и здесь я бы хотел особо подчеркнуть принцип Европейского Парламента - демократический процесс в Украине и легитимность действующего украинского правительства зависит исключительно от Украины и украинского народа.
И напоследок Петр Порошенко
Спасибо, мистер Президент!
Мы очень ценим позицию Европейского парламента и позицию Президента Европейского Парламента с очень сильной поддержкой демократических ценностей в Украине, поддержкой суверенитета и территориальной целостности Украины, особенно в этот один из самых сложных периодов украинской истории.
Украина сейчас находится под агрессией и агрессией не только на территории Крыма, но и в двух областях Украины мы агрессию специальных подразделений вооруженных сил Российской Федерации, дестабилизируют ситуацию в Украине. Только этой ночью три человека были убиты, 13 ранены и, в этих условиях, украинская власть пытается сделать все возможное для стабилизации ситуации.
Сегодня очень важно днем для деэскалации конфликта.
Сегодня мы имеем встречу в Женеве и мы хорошо подготовлены к этой встрече и готовы к нахождению компромисса только одна вещь, с которой мы никогда не погодимся - это агрессия и попытки изменить украинскую Конституцию, по нашему глубокому убеждению является лишь внутренним делом самих украинцев.
Особо хочу подчеркнуть, что именно в этот важный день должна быть принята резолюция Европейского Парламента, которая однозначно поддерживает украинскую независимость, поддерживает украинские шаги по деэскалации конфликта и полностью совпадает со стремлениями украинского народа.
Сейчас мы гораздо ближе к принятию решения по пакету антикоррупционных и антидискриминационных законов в украинском парламенте.
И сегодня это единство, которое демонстрирует Европейский парламент с парламентом Украины является очень важным и сильным сигналом для всех участников процесса по деэскалации конфликта в Украине.