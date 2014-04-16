Дипломаты рассказали о первоочередных задачах обороны Украины в случае интервенции РФ

В документе отмечено, что сегодняшнее состояние Вооруженных Сил Украины не позволяет обеспечить гарантированную защиту территории Украины одновременно на всех угрожаемых направлениях потенциальной вооруженной агрессии. Предлагается следующее:

“Необходимо за счет наиболее боеспособных частей сформировать две группировки сухопутных войск (масштабом к корпусу) со всеми необходимыми силами и средствами усиления и материально - технического обеспечения на двух наиболее угрожаемых направлениях (Харьковский и Луганский). Задачей этих группировок войск есть решительно нанесение огневого поражения первом эшелона войск противника в момент перехода ими границы, а также его второму эшелону в районах сосредоточения на территории России. Нанесеные потери противнику должны иметь необратимые и неприемлемые последствия для его войск, которые заставят их отказаться от продолжения выполнения задач. Учитывая, что противник попытается захватить в первую очередь областные административные центры, превратить подходы к ним в неприступные крепости путем создания противотанковых и противопехотных рубежей.

Силами Национальной гвардии и подразделений территориальной обороны (сформированных из волонтеров) обеспечить блокирование возможных маршрутов выдвижения противника по основным магистральным путям на территории Украины. Для этого, дополнительно оборудовать долговременные огневые точки за счет технически неисправной бронетанковой техники (но которая имеет исправное вооружение), что находится на складах и базах долгосрочного хранения.

Несмотря на слабость национальной противовоздушной обороны обратиться к НАТО с просьбой обеспечить над территорией проблемных областей Украины «бесполетной зоны» путем совместного патрулирования ВВС Украины и сил Альянса. Кроме того, путем блокады с моря кораблями НАТО обеспечить охрану морского побережья Украины в Черном и Азовском морях, а также не допустить проникновение войск с территории оккупированного Крыма и Приднестровья. Ведение воздушной разведки обеспечить за счет круглосуточного патрулирования самолетами ДАЛЬНЕГО радиолокационного обнаружения НАТО и путем получения информации со спутников отдельных стран Альянса.

С началом вооруженной агрессии обеспечить силами войск специальных операций и заранее направленных диверсионно-разведывательных групп нанесения ударов по военным объектам в глубине территории агрессора, а также объектам управления в его административных центрах (в первую очередь - Москве и Санкт - Петербурге). По возможности необходимо физически устранить от власти политическое руководство Россией - в первую очередь Президента и Премьер-министра. Одновременно с развертыванием боевых действий на материковой части Украины силами высоко мобильных десантных войск во взаимодействии с силами специальных операций НАТО начать захват важных административных центров в Крыму.

Одновременно с развертыванием боевых действий на материковой части Украины силами высоко мобильных десантных войск во взаимодействии с силами специальных операций НАТО начать захват важных административных центров в Крыму.

Самопровозглашенное самое руководство Крыма должно быть захвачено и примушене к дезавуирования всех соглашений с Российской Федерацией.

Полный текст “Директив по применению Вооруженных Сил Украины” находится по ссылке: http://bit.ly/ukraine_military_tasks

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Создание благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 гг.). В состав Наблюдательного совета Фонда входят Андрей Клименко, директор Таврического института регионального развития, Татьяна Силина, журналист-международник, обозреватель, еженедельник "Зеркало недели", Александр Черненко, председатель "Комитет избирателей Украины".