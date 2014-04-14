Бюджетники Мариуполя не получат зарплату, пока будет заблокирован горсовет - мэр

Городской глава Мариуполя, Юрий Хотлубей заявил, что не может выполнять свою работу из-за захвата здания горсовета сепаратистами. По словам мэра, ему нужно подписывать платежки для казначейства, чтобы заказать средства для финансирования защищенных статей. Но сделать этого он не может, как не могут добраться до своих компьютеров и руководители различных отделов и управлений городского совета.

Об этом сегодня мэр заявил в общественной приемной, пишет 0629.com.ua.

«Если прекратится выплата заработной платы врачам и учителям, и они придут к самопровозглашенной власти, что они будут отвечать? Или будут надувать щеки и заявлять о том, что они - местная власть? - отметил мэр. - Говорить они могут все, что угодно. Сейчас у них эйфория, у них каски, маски. Но это головокружение пройдет, как только у них появятся недовольные жители города."

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Несмотря на то, что вчера представители "Донецкой народной республики" пригласили всех работников исполкома на работу, фактически выйти на работу они не могут.

Мэр сообщил, что нужно обеспечить проход через баррикады, сейчас войти невозможно. Сегодня с митингующими отправились договариваться заведующий управделами Петр Дзюба и заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Департамента ЖКИ Петр Чекер.

"Какое -то время мы потерпеть можем, но нам надо решить главный вопрос - дать доступ в здание. Для этого нужно разгородить вход с центральной части и вход с задней площадки. Там парковка, кроме того по пожарной безопасности должен быть открыт вход", - отметил Хотлубей.

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Кроме того, он заявил, что все решения, которые принимает "новое руководство" города неправомерны и "никакое казначейство платежку у них не примет" и только у него есть право подписи.

В городе стараются сохранить покой. На утро все коммунальные службы доложили, что работают все городские предприятия, вышел на линию транспорт. В самом здании городской администрации сегодня работает служба оперативного реагирования, возле здания работают сотрудники милиции и ГАИ.