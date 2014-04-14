Немецкое общество осуждает агрессию РФ против Украины - депутат Бундестага
Германия, которая несет ответственность за начало Первой мировой войны, понимает, чем могут завершиться подобные конфликты, отмечает депутат.
Депутаты Бундестага опровергают информацию российских СМИ, которые утверждают, что немецкое общество поддерживает аннексию Крыма и в целом благосклонно относится к политике Кремля.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил председатель делегации Комитета по делам Европейского Союза немецкого Бундестага Гюнтер Крихбаум.
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Он отметил, что в Германии очень укоренены европейские идеи. Кроме того, Германия, которая несет ответственность за начало Первой мировой войны, понимает, чем могут завершиться подобные конфликты, добавил депутат.
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“Мы хотим и в дальнейшем идти дипломатическим путем в урегулировании конфликта, поскольку понимаем, что когда двери дипломатии будут закрыты, то будет очень тяжело открыть их снова. И я считаю, что в Германии очень мало людей, которые бы сказали: “Да, Путин абсолютно прав”. Во всяком случае, мне такие люди не известны”, - сказал Крихбаум.