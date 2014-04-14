Немецкое общество осуждает агрессию РФ против Украины - депутат Бундестага

Депутаты Бундестага опровергают информацию российских СМИ, которые утверждают, что немецкое общество поддерживает аннексию Крыма и в целом благосклонно относится к политике Кремля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил председатель делегации Комитета по делам Европейского Союза немецкого Бундестага Гюнтер Крихбаум.

Читайте такжеГермания поддержит санкции против РФ в случае федерализации Украины

Он отметил, что в Германии очень укоренены европейские идеи. Кроме того, Германия, которая несет ответственность за начало Первой мировой войны, понимает, чем могут завершиться подобные конфликты, добавил депутат.

Читайте такжеВ Германии уверяют, что отношения с Россией подорваны надолго

“Мы хотим и в дальнейшем идти дипломатическим путем в урегулировании конфликта, поскольку понимаем, что когда двери дипломатии будут закрыты, то будет очень тяжело открыть их снова. И я считаю, что в Германии очень мало людей, которые бы сказали: “Да, Путин абсолютно прав”. Во всяком случае, мне такие люди не известны”, - сказал Крихбаум.