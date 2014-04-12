На Банковой обсуждают жесткий силовой сценарий в отношении сепаратистов

Соответствующего содержания заявление сделал заместитель главы Администрации президента Андрей Сенченко, говорится в сюжете ТСН.19:30.

События на Донетчине чиновник считает результатом пророссийских провокаций, на которые, к сожалению, поддались и простые жители края. Отставку главы областной СБУ Сенченко назвал "давно назревшей".

Читайте такжеВ Луганске милиция не препятствует действиям сепаратистов - "Опора"Решение о новом руководителе службы будет принято сегодня же, - пообещал он. "Кадровое решение по СБУ в Донецкой области - оно уже явно перезрело. Я уверен, что сегодня будет принято решение о назначении нового руководителя. И служба начнет выполнять свои задачи, а не ходить пожимать плечами и подыгрывать сепаратистам", - заявил заместитель главы АП.

За бездействие в Администрации Президента обещают наказать и правоохранителей, которые во время захвата отделений милиции и административных учреждений на Донетчине не оказывали сепаратистам никакого сопротивления.

Читайте такжеЦарев поддержал сепаратистов в ЛуганскеОтдельно Сенченко обратился к экстремистам. "Те, кто взял оружие в руки, кто занимал отделение милиции, в том числе для того, чтобы получить доступ к оружию. Это люди, которые совершили преступление. Если вы не сложите оружие и не освободите здание, то власть вынуждена будет принять решение о жестком силовом сценарии. Сил для этого на востоке страны сегодня у нас достаточно", - заявил Сенченко.